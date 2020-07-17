Світоліна обіграла Квітову у фіналі турніру в Берліні

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№5 WTA) виграла 17 липня виставковий турнір Bett1 Aces у столиці Німеччини.

У фінальній грі українка на хардовому корті, який розташований в ангарі берлінського аеропорту Темпельгоф, обіграла Петру Квітову з Чехії (№12) - 3:6, 6:1, 10:5, повідомляє Укрінформ.

Опонентки провели на корті 1 годину 28 хвилин.

Зазначимо, шо Квітова є для кращої української тенісистки, мабуть, найбільш незручною суперницею. До цього матчу Еліна та Петра зустрічалися на корті дев'ять разів, і чешка мала сім перемог.

У півфіналі Bett1 Aces українка обіграла латвійку Анастасію Севастову (43) - 7:6 (7:2), 6:3.

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Змагання у Берліні триватимуть до 19 липня. На другому міні-турнірі Світоліна також розпочне виступи з півфінальної стадії. Її суперниця визначиться у протистоянні Севастової та Кікі Бертенс з Нідерландів (7). Півфінал запланований на суботу, 18 липня.

Фото: WTA/Jimmie 48 Photography.