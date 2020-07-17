Де дивитися матчі заключного туру футбольної Прем'єр-ліги України

У неділю, 19 березня, пройде заключний, 32-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

О 17.00 розпочнуться зустрічі "Львів" - "Маріуполь" і "Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава). Їх у прямому ефірі транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Уніан-ТБ" відповідно, повідомляє Укрінформ.

О 19.30 стартують ще три поєдинки. "Колос" приймає київське "Динамо" (покаже "Футбол 1"), луганська "Зоря" - чернігівську "Десну" ("Уніан-ТБ"), а "Олександрія" зіграє з чемпіоном України донецьким "Шахтарем" ("Футбол 2").

Матч "Олімпік" (Донецьк) - "Карпати" (Львів) не відбудеться. Українська асоціація футболу (УАФ) виключила львівський клуб з УПЛ.

Турнірне становище клубів УПЛ перед заключним туром:

перша шістка - "Шахтар" - 81 очко (після 31-ї гри), "Динамо" - 59 (31), "Зоря" - 57 (31), "Десна" - 55 (31), "Олександрія" - 48 (31), "Колос" - 29 (31);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (29), "Маріуполь" - 36 (29), "Олімпік" - 30 (30), "Ворскла" - 28 (29), "Львів" - 24 (31), "Карпати" - 15 (24).