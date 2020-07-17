Усик і Ломаченко - у ТОП-5 боксерів світу за версією Boxing News

Суперважковаговик Олександр Усик та чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise у легкій вазі Василь Ломаченко увійшли до рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією Boxing News.

Ураїнці розташувалися у рейтингу на таких місцях: Ломаченко - на другому Усик - на п'ятому, повідомляє видання. Лідер рейтингу - чемпіон світу у трьох вагових категоріях мексиканець Сауль Альварес. Читайте також: Суперника Ломаченка визначить мінітурнір Рейтинг кращих боксерів світу (версія Boxing News): 1. Сауль Альварес (Мексика) 2. Василь Ломаченко (Україна) 3. Наоя Іноуе (Японія) 4. Теренс Кроуфорд (США) 5. Олександр Усик (Україна) 6. Еррол Спенс (США) 7. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) 8. Геннадій Головкін (Казахстан) 9. Артур Бетербієв (Росія) 10. Лео Санта Крус (Мексика). Фото: klitschko-brothers.com.