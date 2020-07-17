Хавбек "Динамо" Циганков визнаний кращим гравцем 31 туру футбольної Прем'єр-ліги
Укрінформ
Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим гравцем 31-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).
Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За підсумком голосування Циганков випередив одноклубника Сергія Сидорчука та форварда донецького "Олімпіка" Шахаба.
Нагадаємо, у 31-му турі Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло луганську "Зорю" з рахунком 3:1. Циганков зробив дубль.
Фото: ФК "Динамо" (Київ).