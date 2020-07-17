Нам потрібно багато працювати, щоб підтягнутися до рівня «Шахтаря» - Суркіс

В останньому турі чемпіонату «Динамо» достатньо зіграти внічию з «Колосом», щоб посісти друге місце і отримати путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс вважає, що киянам потрібно багато працювати, щоб нав'язати боротьбу чемпіону України «Шахтарю» в наступному сезоні, повідомляє dynamo.kiev.ua.

«Друге місце не викликає у мене особливої ​​радості, але я визнаю, що «Шахтар» сьогодні чемпіон по праву. А нам треба багато працювати, щоб підтягнутися до рівня донеччан і скласти їм в наступному сезоні гідну конкуренцію.

Є ще гра з «Колосом», де ми не маємо права оступитися. Графік після карантину був найважчий. Фінал Кубку забрав багато емоцій. Був ще переїзд в Олександрію. Багато травмованих. Наприклад, Миколенко. Треба продовжувати працювати і ставити перед собою максимальні завдання», - сказав Суркіс.

У заключному турі УПЛ «Динамо» 19 липня на НСК «Олімпійський» зіграє з «Колосом». Киянам достатньо зіграти внічию, щоб завершити чемпіонат на другому місці і отримати путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.