Цьому титулу я радий більше, ніж перемозі в Лізі чемпіонів – Зідан

Французький фахівець тричі брав Лігу чемпіонів на чолі «Реала», перемога в чемпіонаті Іспанії стала другою в його тренерській кар'єрі.

Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан високо оцінив перемогу його команди в чемпіонаті Іспанії, повідомляє Marca.

«Приголомшливе почуття. У мене немає слів, щоб описати свої емоції. У матчах билися гравці. Так, у мене була своя роль, але все зробили вони. Це видатна команда, і коли я бачу їх щасливими, я сам радію.

Ми стали кращими, тому що набрали найбільшу кількість очок. От і все. Це один з кращих днів в моїй кар'єрі. Ліга чемпіонів - це Ліга чемпіонів, але цьому титулу я радий більше, тому що Ла Ліга - це приголомшливо», - сказав Зідан.

Нагадаємо, «Реал» виграв Ла Лігу в 34-й раз у своїй історії. Цей трофей став для клубу 91-м, мадридці зрівнялися за цим показником з «Барселоною», у якої також 91 кубок.

Фото: Marca