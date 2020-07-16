Ла Ліга: «Реал» став чемпіоном Іспанії

34-й титул мадридського клубу.

В матчі 37-го туру чемпіонату іспанської Ла Ліги мадридський «Реал» обіграв «Вільярреал» 2:1 і виграв чемпіонський титул, повідомляє Укрінформ.

Перемога в передостанньому турі робила «Реал» чемпіоном Іспанії. Мадридський клуб очікувано обіграв на своєму полі «Вільярреал» 2:1 і виборов титул. За «Реал» двічі забив Бензема.

Одночасно з матчем в Мадриді грав і конкурент «Реала» в боротьбі за титул – «Барселона». На своєму полі каталонці несподівано програли «Осасуні» 1:2.

«Реал» набрав 86 очок і став недосяжним для «Барселони». Мадридці стали чемпіонами Іспанії в 34-е в історії клубу. Востаннє «Реал» перемагав в чемпіонаті в сезоні-2016/17.

Фото: Marca