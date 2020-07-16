«Динамо» може надовго втратити свого лідера Вербича

Словенцю може знадобитися операція.

Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич травмував пах в сьогоднішньому матчі чемпіонату України проти «Зорі» (3:1) і може вибути на тривалий строк, повідомляє FootballHub.

Після гри словенець зізнався, що в останніх матчах грав на уколах, і не виключив проведення операції незабаром. Вербич відчув дискомфорт на самому початку зустрічі і залишив поле на 10-й хвилині.

У нинішньому сезоні Вербич зіграв в 37 матчах київської команди, забив 14 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

В останньому турі чемпіонату «Динамо» зіграє з «Колосом» в неділю, 19 липня. Перед заключним матчем сезону кияни посідають друге місце і випереджають «Зорю» на два очки.

Фото: сайт ФК "Динамо"