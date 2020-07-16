Комітет арбітрів УАФ хоче виключити Івана Бондаря зі списків суддів

Комітет арбітрів УАФ хоче виключити Івана Бондаря зі списків суддів

Укрінформ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі головного судді матчу 24-го туру Першої ліги "Інгулець" (Петрове) - "Прикарпаття" (Іівно-Франківськ) Івана Бондаря.

Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.

Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.

КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.

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"З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.

Фото: uaf.ua.

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