Комітет арбітрів УАФ хоче виключити Івана Бондаря зі списків суддів

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (КА УАФ) дав оцінку роботі головного судді матчу 24-го туру Першої ліги "Інгулець" (Петрове) - "Прикарпаття" (Іівно-Франківськ) Івана Бондаря.

Зокрема, виявлені два епізоди, в яких арбітр прийняв нелогічні рішення, які не мають відношення до правил гри, повідомляє офіціальній сайт УАФ.

Зустріч закінчилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Зазначені епізоди сталися на 53-й та 90+3 хвилинах - несправедливе вилучення форварда "Прикарпаття" та призначення неіснуючого пенальті у ворота гостей відповідно.

КА УАФ висловлює здивування низьким технічним рівнем арбітражу і повідомляє, що на наступному засіданні КА УАФ запропонують виключити Івана Бондаря зі списків арбітрів, які проводять матчі серед професіональних команд.

"З огляду на дивні рішення арбітра КА УАФ змушений передати справу в комітет з етики та чесної гри УАФ та контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для перевірки на природність дій арбітра на полі, які, можливо, були викликані його посередністю, або, можливо, іншими зовнішніми факторами, які зумовили такий арбітраж", - зазначили у комітеті арбітрів.

Фото: uaf.ua.