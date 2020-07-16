БК "Запоріжжя" запросив американця і завершив комплектацію складу

Завершуючи комплектацію команду до нового сезону, клуб української баскетбольної Суперліги "Запоріжжя" підписав річну угоду з 25-летним американським захисником Джошом Форчуном.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

"Джош Форчун (зріст - 196 см, вага - 91 кг) протягом перших двох років студентської кар’єри захищав кольори коледжу міста Провіденс. У 2015-2017 роках закінчував навчання та грав у баскетбол у коледжі університету Колорадо. Влітку 2017 року висував власну кандидатуру на драфт НБА", - зазначається у повдіомленні.

У сезоні-2019-2020 Форчун грав за данську команду "Рандерс Кімбрія", де у середньому мав 16,17 очка, 5 підбирань, 2,61 передачі, 1,56 перехоплення за матч.

Таким чином, кадрова підготовка БК "Запоріжжя" до нового сезону практично завершена. Новачками команди стали українці Олександр Сизов, Дмитро Тихонов, Віталій Мальчевський, Андрій Грицак, легіонери - литовський форвард Аурімас Маяускас, американські захисники Майк Кеффі та Джош Форчун. Залишаються також в команді молоді гравці Яків Титов, Іван Міхеєв, Данило Соколенко та Роман Морозов.

Фото: fbu.ua.