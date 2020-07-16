БК "Дніпро" подовжив контракт з 33-річним Максимом Корнієнком

Чемпіон української баскетбольної Суперліги України "Дніпро" подовжив контракт з 33-річним важким форвардом Максимом Корнієнком.

Баскетболіст виступатиме за клуб з Дніпра у сезоні-2020/2021, повідомляє пресслужба команди у Facebook.

Минулого сезону Корнієнко провів за БК "Дніпро" 24 гри у Суперлізі, де набирав у середньому 10 очок, робив 8,2 підбирання та 1,2 передачі.

У Кубку ФІБА українець провів 8 ігор (10,8 очка, 9,8 підбирання, 1,4 передачі).

Фото: facebook.com/bc.dnipro.