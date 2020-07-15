Фінал Bett1 Aces в Берліні Світоліна - Квітова перенесли

Українка Еліна Світоліна і Петра Квітова з Чехії мали сьогодні зустрітися у фіналі змагань на трав'яному корті виставкового турніру Bett1 Aces в столиці Німеччини - Берліні.

Через дощ організатори вирішили скасувати проведення поєдинку Світоліна - Квітова на траві і перенесли фінальний матч на корт в спеціально побудованій арені в ангарі берлінського аеропорту Темпельхоф, де з п'ятниці стартує другий міні-турнір в рамках "bett1 ACES", повідомляє БТУ.

Нагадаємо, що цей етап змагань пройде на хардовому покритті.

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Завтра на учасників турніру в Німеччині чекає вихідний.