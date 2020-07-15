Перша ліга: «Агробізнес» програв «Минаю», перемоги «Руха» і «Оболоні»

«Минай» піднявся на друге місце в турнірній таблиці.

В центральному матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Агробізнес» (Волочиськ) програв на своєму полі «Минаю» 0:2, повідомляє Укрінформ.

Закарпатський клуб здобув важливі три очки у Волочиську, забивши два м’ячі в кінці матчу. У гостей відзначилися Машталір і Нурієв (з пенальті).

З інших вечірніх поєдинків туру відзначимо впевнену перемогу львівського «Руху» над «Черкащиною» 4:0 та перемогу столичної «Оболоні» над «Чорноморцем» (Одеса) 1:0.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 50 (24), 2.«Минай» - 47 (24), 3.«Агробізнес» - 46 (24), 4.«Волинь» - 45 (24), 5.«Оболонь» - 45 (24), 6.«Рух» - 44 (23), 7.«Металіст 1925» - 44 (24).

Фото: fcminaj.com