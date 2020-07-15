Перша ліга: «Інгулець» мінімально обіграв «Прикарпаття»

Команда з Петрове перемогла лише завдяки пенальті у компенсований час.

В матчі 24-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Інгулець» (Петрове) обіграв на своєму полі «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 1:0, повідомляє Укрінформ.

Лідер першості здобув непросту перемогу над середняком ліги «Прикарпаттям». «Інгулець» переміг лише завдяки пенальті на 5-й компенсованій хвилині. Одинадцятиметровий реалізував Загальський. Відзначимо, що з 53-ї хвилини гості грали у меншості після вилучення Семотюка.

Також сьогодні зіграли ще один матч. «Волинь» обіграла на виїзді «Балкани» 4:1.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 50 (24), 2.«Агробізнес» - 46 (23), 3.«Волинь» - 45 (24), 4.«Минай» - 44 (23), 5.«Металіст 1925» - 44 (24), 6.«Оболонь» - 42 (23), 7.«Рух» - 41 (22).

Фото: сайт ФК "Інгулець"