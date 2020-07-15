«Мілан» зберігає інтерес до Миколенка

Захисник «Динамо» і збірної України може переїхати до італійської Серії А.

«Мілан» шукає альтернативний варіант на позицію лівого захисника, яку зараз в команді займає Тео Ернандес. Одним з претендентів залишається захисник «Динамо» Віталій Миколенко, повідомляє Calciomercato.

Перешкодою для трансферу може стати висока ціна на гравця і відсутність у нього паспорта ЄС. Інформація про інтерес «Мілана» до Миколенка з'являлася ще влітку 2019 року.

Transfermarkt оцінює українського захисника в 9 млн євро, його контракт з київським клубом діє до кінця червня 2023 року.

У поточному сезоні Миколенко зіграв за «Динамо» 36 матчів у всіх турнірах. В його активі 4 м'ячі і 7 гольових передач.