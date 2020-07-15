Joma презентувала нову форму збірної України з футболу

Компанія Joma, яка є технічним спонсором національної футбольної збірної України, презентувала новий комплект форми.

В ньому наша команда виступатиме вже нинішнього року, починаючи з матчів Ліги націй УЄФА, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

"Для домашнього комплекту в якості основного використовується жовтий колір, деталі виділено синім. Цей дизайн включає останні інновації: новий дизайн із сублімаційним друком у передній частині футболки, що має темний відтінок, навіяний традиціями української вишивки. Основним кольором виїзного комплекту форми, навпаки, буде синій із жовтими деталями", - зазначається у повідомленні.

Фото: uaf.ua.