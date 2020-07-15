КОДА підписала меморандум з компанією Володимира Кличка

Київська обласна державна дміністрація підписала меморандум про співпрацю з компанією Mixsport, засновником якої є легендарний український боксер Володимир Кличко.

Підписи під документом поставили голова КОДА Василь Володін та Кличко-молодший, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Володимир Кличко та Василь Володін переконані у необхідності налагодження плідного співробітництва та реалізації спільних заходів, спрямованих на розвиток спорту в Київській області, підвищенню авторитету держави на міжнародному рівні. Очільник Київщини висловив упевненість у тому, що створення тісних взаємних стосунків та співробітництва у сфері фізичної культури і спорту сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками сфери фізичної культури і спорту Київської області та України, підвищує рівень їхньої активності", - зазначається у повідомленні.

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Підписання меморандуму сприятиме вдосконаленню системи поширення інформації про спортивні заходи, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, про діяльність з нормативно-правового забезпечення сфери фізичної культури і спорту тощо. Адже спортивний портал Mixsport створений для поліпшення інформування людей про спортивне життя усієї країни і Київської області зокрема.

Фото: klitschko-brothers.com.