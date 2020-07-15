Букмекери вважають Квітову фаворитом у фінальній грі зІ Світоліною
На думку букмекерської компанії 22BET, фавориткою протистояння є чеська тенісистка, повідомляє BTU.
Перемогу Квітовою оцінюють коефіцієнтом 1,36, а успіх Світоліної - 2,992.
Чеська тенісистка є для "першої" ракетки України, мабуть, найбільш незручною суперницею. Еліна та Петра зустрічалися на корті дев'ять разів і сім перемог в цих поєдинках здобула Квітова. На трав'яному покритті опонентки проведуть перший очний поєдинок.
Нагадаємо, на турнірі у Берліні Світоліна стартувала з півфіналу, де обіграла латвійку Анастасію Севастову - 7:6 (7:2), 6:3. Квітова розпочала турнір з чвертьфінальної стадії. На шляху до фіналу вона перемогла Андреа Петкович з Німеччини (6:4, 6:1) та Кікі Бертенс з Нідерландів (6:3, 6:2).
Фото: btu.org.