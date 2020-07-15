Букмекери вважають Квітову фаворитом у фінальній грі зІ Світоліною

15 липня на трав'яному корті турніру Bett1 ACES у Берліні відбудеться фінальний поєдинок, в якому зіграють українка Еліна Світоліна (№5 WTA) та Петра Квітова з Чехії (12).

На думку букмекерської компанії 22BET, фавориткою протистояння є чеська тенісистка, повідомляє BTU.

Перемогу Квітовою оцінюють коефіцієнтом 1,36, а успіх Світоліної - 2,992.

Чеська тенісистка є для "першої" ракетки України, мабуть, найбільш незручною суперницею. Еліна та Петра зустрічалися на корті дев'ять разів і сім перемог в цих поєдинках здобула Квітова. На трав'яному покритті опонентки проведуть перший очний поєдинок.

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Нагадаємо, на турнірі у Берліні Світоліна стартувала з півфіналу, де обіграла латвійку Анастасію Севастову - 7:6 (7:2), 6:3. Квітова розпочала турнір з чвертьфінальної стадії. На шляху до фіналу вона перемогла Андреа Петкович з Німеччини (6:4, 6:1) та Кікі Бертенс з Нідерландів (6:3, 6:2).

Фото: btu.org.