Світоліна не планує їхати на US Open

Перша ракетка України поновить офіційний сезон у вересні в Мадриді.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не планує брати участь в турнірі серії Grand Slam – US Open, який пройде в Нью-Йорку, повідомляє btu.org.ua.

Українка збирається поновити сезон турніром Mutua Madrid Open, який пройде з 14-го по 20 вересня. Але це не остаточне рішення.

За словами Світоліної, вона б поїхала на US Open, якби потрібно було захищати рейтингові очки. Однак, через зупинку сезону рейтинги заморозили.

Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) повинен пройти з 31 серпня по 12 вересня.

Нагадаємо, Світоліна вийшла у фінал виставкового турніру в Берліні, де зіграє з переможницею пари Петра Квітова - Кікі Бертенс.