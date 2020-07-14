УАФ введе категорії стадіонів з сезону 2021/2022

Стадіони найвищої четвертої категорії зможуть приймати будь-які матчі під егідою УАФ.

Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ затвердила новий регламент інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу, повідомляє сайт УАФ.

Нововведення розроблено у співпраці з УПЛ, ПФЛ, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій і телетрансляторів.

У новому регламенті з'явилося положення про категорії стадіонів та критерії, яким повинні відповідати арени, щоб отримати категорію від першої до четвертої.

Стадіони четвертої категорії зможуть приймати будь-які матчі під егідою УАФ, третьої - матчі УПЛ, фінал Кубка і Суперкубок України, другої - матчі першої ліги та Кубка України до стадії чвертьфіналу включно, першої - матчі другої ліги, команд U-21 і U-19 і Кубка України до стадії 1/8 фіналу включно.

Новий регламент інфраструктури вступить в силу з наступного сезону, але положення про категорії стадіонів почне діяти з сезону 2021/2022. У сезоні 2020/2021 все ще діятимуть реєстри стадіонів, але при їх формуванні вже будуть враховуватися критерії по категорійності.