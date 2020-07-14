Безус, Пластун та Яремчук - у ТОП-10 гравців "Гента" сезону-2019/2020

Бельгійський клуб "Гент", де виступають одразу троє футболістів національної збірної України, оприлюднив результати голосування вболівальників, які визначали кращих гравців команди минулого сезону.

Роман Яремчук зі 157-ма балами посів у референдумі шосту позицію, Ігор Пластун із 66-ма - восьму, а Роман Безус із 52-ма - 10-ту, повідомляє пресслужба УАФ.

Володарем "Трофею Жана-Клода Буві"-2019/2020 став канадський форвард Джонатан Девід, який набрав 2 581 очко.

Додамо, що "Трофей Жана-Клода Буві" - нагорода, яку щорічно вручають кращому футболісту "Гента". Її заснували 1979 року. Свою нинішню назву трофей отримав на честь колишнього гравця команди Жана-Клода Буві, який загинув в автокатастрофі 1986 року.

Фото: uaf.ua.