ФК "Ворскла" дограє сезон молодіжним складом
Укрінформ
Полтавський футбольний клуб УПЛ "Ворскла" дограє нинішній чемпіонат України молодіжним складом.
Про це повідомив головний тренер полтавців Юрій Максимов, інформує Zbirna.com.
"Дограватимемо молодіжним складом. Ми дозволили піти у відпустку практично всім основним футболістам, щоб побачити в ділі перспективних хлопців, яких у "Ворсклі" вистачає. Треба розуміти, на кого ми зможемо розраховувати у майбутньому, кого брати на збори. Ми вже думаємо про наступний сезон", - сказав Максимов.
16 липня "Ворскла" прийме "Маріуполь", а 19 липня вирушить у гості до "Дніпра-1".
Команда з 28-ма очками посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Фото: footboom.com.