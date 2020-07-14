Parimatch готується до виходу на український ринок після легалізації азартних ігор

Міжнародний холдинг Parimatch готовий до повернення на легальний український ринок і розширення співпраці зі спортом, яку протягом останніх 11 років вів у форматі меценатської підтримки.

Про це в коментарі Укрінформу заявив СЕО Parimatch Сергій Портнов, коментуючи ухвалення Верховною Радою закону про гральний бізнес.

"Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з визначеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація – це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінгу в усьому світі – драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями", - зазначив він.

Експерти беттінг-компанії вважають, що легалізація грального бізнесу стала важливим кроком для детінізації сфери гральної індустрії та залучення в країну великих міжнародних інвестицій, що сприятиме розвитку нових технологій і створення робочих місць.

"Зміни в українському законодавстві відповідають загальносвітовому тренду: останні кілька років європейські країни та США активно впроваджують національне ліцензування грального бізнесу", - переконані в Parimatch.

За словами представників компанії, позитивним ефектом для держави від легалізації грального бізнесу стануть додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. За прогнозами учасників ринку, вже до кінця року український бюджет може отримати додатково близько 5 млрд грн від продажу ліцензій, а також від податкових відрахувань. "Буде усунуто джерело корупції, зокрема у спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт – нові спонсорські програми", - повідомили в Parimatch.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Серед основних пунктів закону - запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Заборона ігрової індустрії діяла в Україні впродовж 11 років.

Parimatch — міжнародний букмекерський холдинг, головний офіс якого базується на Кіпрі, у місті Лімасол. Працює онлайн та офлайн у різних країнах, маючи міжнародні та локальні ліцензії.