Parimatch готується до виходу на український ринок після легалізації азартних ігор

Parimatch готується до виходу на український ринок після легалізації азартних ігор

Укрінформ
Міжнародний холдинг Parimatch готовий до повернення на легальний український ринок і розширення співпраці зі спортом, яку протягом останніх 11 років вів у форматі меценатської підтримки.

Про це в коментарі Укрінформу заявив СЕО Parimatch Сергій Портнов, коментуючи ухвалення Верховною Радою закону про гральний бізнес.

"Для нас, як для міжнародної компанії, дуже важливо працювати в прозорому юридичному полі з визначеними правилами гри. Це відкриває можливості розширювати бізнес, залучати іноземні інвестиції та розвивати сферу розваг цілого регіону. Легалізація – це логічний крок технологічної трансформації, адже сфера беттінгу в усьому світі – драйвер нових технологій, які прийдуть в країну разом з інвестиціями", - зазначив він.

Експерти беттінг-компанії вважають, що легалізація грального бізнесу стала важливим кроком для детінізації сфери гральної індустрії та залучення в країну великих міжнародних інвестицій, що сприятиме розвитку нових технологій і створення робочих місць.

"Зміни в українському законодавстві відповідають загальносвітовому тренду: останні кілька років європейські країни та США активно впроваджують національне ліцензування грального бізнесу", - переконані в Parimatch.

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За словами представників компанії, позитивним ефектом для держави від легалізації грального бізнесу стануть додаткові податкові надходження в бюджет, розвиток інфраструктури суміжних галузей економіки, створення тисяч робочих місць. За прогнозами учасників ринку, вже до кінця року український бюджет може отримати додатково близько 5 млрд грн від продажу ліцензій, а також від податкових відрахувань. "Буде усунуто джерело корупції, зокрема у спорті. Самі гравці отримають легальний статус і захист своїх прав, а український спорт – нові спонсорські програми", - повідомили в Parimatch.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Серед основних пунктів закону - запровадження кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор без ліцензії, дозвіл розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок, регулювання "класичних" лотерей і вікові обмеження (грати в азартні ігри зможуть особи, старші 21 року). Запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Заборона ігрової індустрії діяла в Україні впродовж 11 років.

Parimatch — міжнародний букмекерський холдинг, головний офіс якого базується на Кіпрі, у місті Лімасол. Працює онлайн та офлайн у різних країнах, маючи міжнародні та локальні ліцензії.

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