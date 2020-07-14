Перед матчами Ліги націй збірна України проведе збір в Харкові

Збір почнеться 25 серпня, перший матч в Лізі націй – 3 вересня проти Швейцарії.

Збірна України планує зібратися в Харкові 25-26 серпня, повідомляє Sport Arena.

Швидше за все, перший тур УПЛ відбудеться 22 серпня, це базовий день. А 25 серпня в Києві відбудеться матч за Суперкубок України між «Шахтарем» і «Динамо».

В цей же день футболісти збірної не з цих клубів почнуть з'їжджатися до Харкова, а гравці «Шахтаря» і «Динамо» прибудуть на місце збору 26 серпня.

Нагадаємо, 3 вересня у Львові Україна прийме Швейцарію в матчі Ліги націй, а 6 вересня українці зіграють в гостях проти Іспанії.

Фото: Укрінформ