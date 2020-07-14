ПФК "Львів" дозволили дограти сезон удома
Укрінформ
Професіональний футбольний клуб "Львів" два останні матчі сезону-2019/2020 проведе у рідному місті.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила проводити футбольні матчі у Львові, повідомляє інформаційна служба ПФК "Львів".
Тож, у четвер, 16 липня, команда на львівському стадіоні "Україна" поміряємся силами з донецьким "Олімпіком". Тут же приймемо й "Маріуполь" у неділю, 19 липня. Обидва матчі розпочнуться о 17.00 і пройдуть без глядачів", - зазначається у повдіомленні.
Нагадаємо, через спалах коронавірусу та незадовільну епідеміологічну ситуацію у Львові команда була змушена грати домашні матчі за межами рідного міста - у Дніпрі та Тернополі.
У турнірній таблиці чемпіонату УПЛ "Львів" йде на 11-у місці.
Фото: wikipedia.org.