Дерев'янченко восени проведе чемпіонський бій проти Чарло – ЗМІ

Сам американець наразі не поспішає називати українського боксера своїм наступним суперником.

Український боксер Сергій Дерев'янченко близький до домовленості з Джермаллом Чарло про проведення чемпіонського бою у вересні або жовтні, повідомляє theathletic.com.

Це буде бій за титул чемпіона світу за версією WBC в середній вазі, яким сьогодні володіє Чарло. Згодом, американський боксер заявив, що бій з Дерев'янченко ще не погоджений і українець лише один з варіантів для його чемпіонського поєдинку.

Чарло призначили регулярним чемпіоном WBC після того, як організація підвищила Сауля «Канело» Альвареса до статусу франчайзингового чемпіона і звільнила його від обов'язкового захисту титулу.

Для Дерев'янченко титульний бій з Чарло стане третім в кар'єрі: раніше він зупинявся за крок від чемпіонства в поєдинках з Деніелом Джейкобсом (IBF) і Геннадієм Головкіним (IBF і IBO).

Нагадаємо, що Дерев'янченко претендував на бій з Саулем «Канело» Альваресом, але команда мексиканця не прийняла фінансові вимоги українця.