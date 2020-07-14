Іванчук зіграє в супертурнірі "Легенди Шахів"

Український гросмейстер Василь Іванчук отримав запрошення виступити в онлайн-турнірі "Легенди Шахів", який пройде з 21 липня по 5 серпня.

У супертурнірі для 10 шахістів зіграють чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен, Дін Ліжень з Китаю, росіянин Ян Непомнящий і голландець Аніш Гірі, які гратимуть з ветеранами - учасниками матчів на першість світу Василем Іванчуком, Віші Анандом з Індії, росіянами Володимиром Крамником і Петром Свідлером, Борисом Гельфандом з Ізраїлю та угорцем Петером Леко, повідомляє Chess24.

Турнір "Легенди Шахів" почнеться з попереднього раунду, де протягом 9 днів гратимуть 10 шахістів. Кожен матч буде складатися з 4-х партій з контролем 15 хвилин + 10 секунд. Якщо нічия 2:2, то буде Армагеддон, де у білих 5 хвилин проти 4-х хвилин у чорних, але нічия означає, що чорні виграють матч. За перемогу без Армагеддона нараховується 3 очки, якщо ж матч закінчиться в Армагеддоні, то переможець отримає 2 очки, а той, хто програв - 1.

Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Єдина відмінність від матчів на попередньому етапі полягає в тому, що якщо матч закінчиться з рахунком 2:2, то перед Армагеддоном будуть дві бліц-партії з контролем 5+3.

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Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце у Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.

Фото: ldufk.edu.ua.