Богдан Михайличенко переходить в «Андерлехт»

Бельгійській клуб заплатить «Зорі» 500 тисяч євро.

Захисник «Зорі» Богдан Михайличенко перейде в «Андерлехт» (Брюссель) і підпише 4-річний контракт. Сума трансферу – 500 тисяч євро, повідомляє Voetbal Belgie.

Михайличенко – вихованець «Динамо», звідки він перейшов у «Зорю» на правах оренди. Влітку минулого року луганчани викупили його контракт в рамках угоди по Олександру Караваєву. 23-річний футболіст в цьому сезоні забив 3 м’ячі і віддав 4 гольові передачі в 33 матчах.

Тransfermarkt оцінює Михайличенка в 800 тисяч євро, контракт з луганським клубом розрахований до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, «Андерлехт» фінішував 8-м в чемпіонаті Бельгії, команда не потрапила в єврокубки. Клубу належить українець Євген Макаренко, який на правах оренди грає за «Кортрейк».

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk