«Динамо» планує продати лідерів команди – Циганкова і Миколенка

Київський клуб також продає кількох легіонерів – Кендзьору, Кадірі, Соля і Родрігеша.

«Динамо» готове продати лідерів команди - вінгера Віктора Циганкова, захисника Віталія Миколенка, а також легіонерів Томаша Кендзьору, Мохаммеда Кадірі, Франа Соля і Жерсона Родрігеша, який грає в «Анкарагюджю» на правах оренди. Про це повідомляє Sport Arena.

Незважаючи на те, що президент клубу Ігор Суркіс неодноразово заявляв про бажання залишити лідерів в складі, нині «Динамо» відкрите до пропозицій по Циганкову і Миколенку. Однак, проблемою може стати серйозна сума за продаж гравців, особливо на тлі того, що європейські клуби будуть економити під час коронавірусної кризи. Поки пропозицій по Циганкову і Миколенку агенти і клуб не отримували.

Кендзьору, Кадірі і Соля «Динамо» хотіло відправити в інші команди ще в зимове трансферне вікно. Але продати їх складно через великі зарплат, які вони отримують в Києві.

Нагадаємо, «Динамо» за два тури до фінішу сезону УПЛ йде на третьому місці в таблиці і веде боротьбу за 2-й рядок з «Зорею» і «Десною». У 31-му турі команда Олексія Михайличенка зіграє з «Зорею» 16 липня.

Фото: Укрінформ