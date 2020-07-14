"Інтер" обіграв "Торіно" і вийшов на друге місце в Серії А
Укрінформ
Футболісти міланського "Інтера в 32-му турі італійської Серії А на своєму полі здобули вольову перемогу над туринським" Торіно".
Матч на стадіоні Джузеппе Меацца завершився з рахунком 3:1 на користь господарів, повідомляє Укрінформ.
У складі "Інтера" відзначилися Ешлі Янг (48-я хвилина), Дієго Годін (51) і Лаутаро Мартінес (61). Єдиний гол гостей на рахунку Андреа Белотті (17).
"Інтер", набравши 68 очок, піднявся на друге місце в турнірній таблиці Серії А, "Торіно" (34) займає 16-й рядок. Лідирує туринський "Ювентус" (76).
Фото: inter.it.