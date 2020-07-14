"Реал" виграв у "Гранади" в чемпіонаті Іспанії з футболу

У матчі 36-го туру іспанської Прімери футболісти мадридського "Реала" здобули перемогу над "Гранадою".

Матч на стадіоні "Лос-Карменес" в Гранаді завершився з рахунком 2:1 на користь гостей, повідомляє Укрінформ.

Успіх "Реалу" принесли голи Ферлана Менді (10-а хвилина) і Каріма Бензема (16). У господарів відзначився Дарвін Мачис (50).

"Реал" набрав 83 очки і продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи "Барселону" на чотири очки за два тури до завершення чемпіонату. "Гранада" (50) займає десяту сходинку.

Фото: realmadrid.com.