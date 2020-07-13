Українець Соболь готується до сезону у складі "Брюгге"

Готуючись до нового футбольного сезону, бельгійський клуб "Брюгге", де виступає захисник національної збірної України Едуард Соболь, провів уже третій контрольний поєдинок.

Чемпіон країни розгромив "Мехелен" - 6:0. Українець вийшов на поле у другій половині зустрічі й дограв до фінального свистка, повідомляє пресслужба УАФ.

Наступний товариський матч "Брюгге" проведе 18 липня. Цікаво, що суперником "чорно-синіх" буде "Гент", за який виступають українські футболісти Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус. Планується, що гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Додамо, що 1 серпня "Брюгге" зіграє з "Антверпеном" фінальний поєдинок Кубка Бельгії-2019/2020.

Фото: uaf.ua.