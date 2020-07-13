Теніс: Шмідлова стала чемпіонкою домашнього турніру у Братиславі

Анна Кароліна Шмідлова перемогла на змаганнях Privatbanka Open в Словаччині.

У фінальному матчі словацька тенісистка (№179 WTA), посіяна під третім номером, обіграла другу "ракетку" турніру і свою співвітчизницю Вікторію Кужмову (№82) - 3:6, 6:3, 6:4, повідомляє BTU.

У півфіналі Шмідлова виявилася сильнішою за лідера посіву Белінду Бенчич (6:3, 1:6, 6:3). Наприкінці червня швейцарка перемогла на першому турнірі у Братиславі.

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В рамках тенісної серії Peugeot Tennis Tour 2020 by Fortuna пройдуть ще три турніри - у П'єштянах (23-26 липня), Жиліні (30 липня - 2 серпня) та Прешові (25-28 серпня).

Фото: tasr.sk.