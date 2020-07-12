"Десна" програла "Шахтарю" у домашньому матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Чернігівська "Десна" з рахунком 2:4 поступилася донецькому "Шахтарю" у матчі 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

У складі "Десни" відзначилися Андрій Гітченко (29-а хвилина) та Олександр Філіппов (62), у "Шахтаря" - Манор Соломон (25), Тете (26), Майкон (60) та Алан Патрік (69, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

Результати інших поєдинків:

"Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) - 0:2

Голи: Владислав Кочергін (9, 45+1 хвилини).

"Дніпро-1" - "Львів" - 3:2

Голи: Владислав Супряга (25, 83), Олексій Хобленко (86) - Ренан (6, 19).

На 56-й хвилині у складі "Львова" вилучений з поля Рафаель Сабіно.

"Маріуполь" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:4

Голи: Дмитро Мішньов (65) - Тарас Завійський (8, 30), Максим Дегтярьов (14, 55).

"Олександрія" - "Динамо" (Київ) - 2:2

Голи: Максим Третяков (23, з пенальті, 89, з пенальті) - Беньямін Вербич (64, 75).

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 78 очок (після 30-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Динамо" - 56 (30), "Десна" - 55 (30), "Олександрія" - 44 (30), "Колос" - 29 (30);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (29), "Маріуполь" - 33 (28), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 27 (29), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).