"Маріуполь" програв "Олімпіку" матч 30 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти "Маріуполя" з рахунком 1:4 зазнали домашньої поразки від донецького "Олімпіка" у поєдинку 30-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

У складі "Маріуполя" відзначився Дмитро Мішньов, який на 65-й хвилині відповів на голи авторів дублів Тараса Завійського (8, 30) та Максима Дегтярьова (14, 55), повідомляє Укрінформ.

Дві заключні недільні зустрічі туру розпочнуться о 19.30. Зіграють чернігівська "Десна" і донецький "Шахтар", "Олександрія" та київське "Динамо".

Результати поєдинків, що пройшли у суботу, 11 липня:

"Колос" (Ковалівка) - "Зоря" (Луганськ) - 0:2

Голи: Владислав Кочергін (9, 45+1 хвилини);

"Дніпро-1" - "Львів" - 3:2

Голи: Владислав Супряга (25, 83), Олексій Хобленко (86) - Ренан (6, 19).

На 56-й хвилині у складі "Львова" вилучений з поля Рафаель Сабіно.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29),"Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (30);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (29), "Маріуполь" - 33 (28), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 27 (29), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).