АПЛ: "Манчестер Сіті" Зінченка розгромив "Брайтон"

"Манчестер Сіті" з рахунком 5:0 упевнено переграв футболістів "Брайтона" у виїзному матчі 35-го туру англійської Прем’єр-ліги (АПЛ).

У "містян" хет-трик оформив Рахім Стерлінг, який відзначився на 21-й, 53-й та 81-й хвилинах, авторами інших голів стали Габріель Жезус (44) та Бернарду Сілва (56), повідомляє Укрінформ.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вийшов на поле на 64-й хвилині, замінивши Бенжамена Менді.

"Манчестер Сіті" забезпечив собі друге місце, відірвавшись від лондонського "Челсі" на 12 очок за 3 тури до кінця сезону.

У наступному турі 15 липня команда Хосепа Гвардіоли прийматиме "Борнмут". Цього ж дня "Ліверпуль", який достроково оформив чемпіонство, зіграє у Лондоні з "Арсеналом".

Фото: Getty Images.