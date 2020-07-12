"Барселона" скоротила відставання від "Реала", обігравши "Вальядолід"

"Барселона" з рахунком 1:0 завдала поразки "Вальядоліду" у виїзному матчі 36-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Каталонці перемогли на "Естадіо Хосе Сорілья" завдяки голу Артуро Відаля, якому на 15-й хвилині асистував Ліонель Мессі, повідомляє Укрінформ.

"Барселона" набрала 79 очок і залишається на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонців на 1 очко випереджає мадридський "Реал", у якого в запасі гра з "Гранадою" 13 липня.

У наступному турі 15 липня "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" зустрінеться з "Осасуною".

На фото: Ліонель Мессі (ліворуч) і Артуро Відаль (Reuters).