Футбол: "Інгулець" вийшов у лідери чемпіонату Першої ліги

Футболісти команди "Інгулець" із селища міського типу Петрове на Кіровоградщині очолили сьогодні турнірну таблицю чемпіонату України спеді клубів Першої ліги.

Команда обіграла у 23-му турі в гостях "Волинь" - 1:0. Єдиний м'яч на 1-й хвилині забив Ніка Січінава, повідомляє Укрінформ.

Колишній лідер "Агробізнес" з Волочиська Хмельницької області поступився в Горішніх Плавнях на Полтавщині "Гірнику-Спорт" - 2:3.

Столичний клуб "Оболонь-Бровар" переміг у гостях "Миколаїв" - 2:0, "Прикарпаття" виявилося сильнішим за "Кремінь" - 2:1.

Становище лідерів: "Інгулець (Петрове) - 47 очок (після 23-х матчів), "Агробізнес" - 46 (23), "Минай" - 44 (23), "Металіст-1925" (Харків) - 44 (23),

На фото: "Гірник-Спорт"/gornyak-sport.net.