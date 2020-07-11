"Дніпро-1" здобув вольову перемогу над "Львовом" у чемпіонаті України

Футболісти "Дніпра-1", програючи 0:2, зуміли вирвати перемогу над "Львовом" (3:2) у 30-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі у Тернопілі забили: Владислав Супряга (25-та і 83-тя хвилини) та Олексій Хобленко (86) - у дніпрян; Ренан (6,19) - у суперників, повідомляє Укрінформ.

На 56-й хвилині у складі "Львова" вилучений з поля Рафаель Сабіно.

Раніше у суботу луганська "Зоря" обіграла ковалівський "Колос" (2:0) і вийшла на друге місце в УПЛ.

Обидва голи на столичній "Оболонь-Арені" записав до свого активу хавбек луганців Владислав Кочергін (9, 45+1 хвилини),

Завершиться 30-й тур у неділю, 12 липня. Зустрінуться "Маріуполь" і донецький "Олімпік" (початок о 17.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1"), чернігівська "Десна" і донецький "Шахтар" (19.30, "Уніан-ТБ"),"Олександрія" та київське "Динамо" (19.30, "Футбол 1").

Матч "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава) не відбудеться. Українська асоціація футболу виключила львівський клуб з УПЛ.

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Зоря" - 57 (30), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29),"Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (30);

друга шістка - "Дніпро-1" - 40 (29), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (30), "Карпати" - 15 (24).

Фото: scdnipro1.com.