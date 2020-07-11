Футбол: Зінченка та Отаменді можуть обміняти на Кулібалі

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" може обміняти українця Олександра Зінченка та аргентинця Ніколаса Отаменді на сенегальського захисника італійського "Наполі" Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє британське видання The Sun.

Італійський клуб раніше звертався до "Манчестер Сіті" з приводу можливості підписати Зінченка та Отаменді. Кулібалі "Наполі" оцінює в 89,4 млн євро.

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Гравець національної збірної України Зінченко нинішнього сезону провів за англійський клуб 22 матчі. Контракт гравця з "Манчестер Сіті" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста в 24 млн євро.

Фото: manchestereveningnews.co.uk.