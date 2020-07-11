Гравці "Динамо" поїхали на матч з "Олександрією" без Миколенка та Соля

У суботу, 11 липня, футболісти київського "Динамо" провели ранкове тренування і по обіді вирушила у Кіровоградську область на матч 30-го туру чемпіонату України.

Відстань від навчально-тренувальної бази "Динамо" до Олександрії становить близько 300 кілометрів, і команда використала для подорожі клубний автобус, повідомляє пресслужба киян. З командою не поїхали Віталій Миколенко, Фран Сіль, Мохаммед Кадірі та Йосип Пиварич. Кадірі і Піваріч пропускають матч через дискваліфікацію. Склад "Динамо": воротарі - Бойко, Бущан; захисники - Бурда, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов; півзахисники - Андрієвський, Буяльський, Вербич, Дуелунд, Караваєв, де Пена, Сидорчук, Цітаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв, Беніто; нападники - Каргбо, Русин. Читайте також: Футбольний клуб "Динамо" успішно пройшов тестування на коронавірус Матч "Олександрія" - "Динамо" відбудеться у неділю, 12 липня, на арені "Ніка" й розпочнеться о 19.30. Фото: fcdynamo.kiev.ua.