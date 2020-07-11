Гравці "Динамо" поїхали на матч з "Олександрією" без Миколенка та Соля
Укрінформ
У суботу, 11 липня, футболісти київського "Динамо" провели ранкове тренування і по обіді вирушила у Кіровоградську область на матч 30-го туру чемпіонату України.
Відстань від навчально-тренувальної бази "Динамо" до Олександрії становить близько 300 кілометрів, і команда використала для подорожі клубний автобус, повідомляє пресслужба киян.
З командою не поїхали Віталій Миколенко, Фран Сіль, Мохаммед Кадірі та Йосип Пиварич. Кадірі і Піваріч пропускають матч через дискваліфікацію.
Склад "Динамо":
воротарі - Бойко, Бущан;
захисники - Бурда, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
півзахисники - Андрієвський, Буяльський, Вербич, Дуелунд, Караваєв, де Пена, Сидорчук, Цітаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв, Беніто;
нападники - Каргбо, Русин.
Матч "Олександрія" - "Динамо" відбудеться у неділю, 12 липня, на арені "Ніка" й розпочнеться о 19.30.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.