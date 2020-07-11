Футбольний клуб "Динамо" успішно пройшов тестування на коронавірус

Медичний штаб київського "Динамо" отримав результати планових ПЛР-тестів на наявність COVID-19, які команда здала 9 липня.

Тести усіх гравців, тренерського штабу та персоналу, задіяного у підготовці першої команди "Динамо", показали негативний результат, повідомляє пресслужба клубу.

Згідно з чинним медичним протоколом УПЛ динамівці проходять ПЛР-тести на наявність COVID-19 кожні 14 днів. Результати всіх попередніх тестів команди також були негативними.

Завтра, 12 липня, "біло-сині" проведуть виїзний матч 30-го туру чемпіонату України проти "Олександрії" (початок - о 19.30).

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