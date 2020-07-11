Новий сезон у пляжному футболі розпочнеться у серпні

Першим турніром сезону у світовому пляжному футболі стане промофінал Євроліги.

Змагання пройдуть 19-23 серпня у Молдові. Команди дивізіону В боротимуться за вихід до дивізіону А, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Після цього на піщаних майданчиках португальського містечка Фігейра-да-Фош 1-6 вересня у суперфіналі Євроліги зійдуться збірні елітного дивізіону А. На відміну від минулих років, попередніх відбірних етапів не буде. Замість восьми команд, як було раніше, у суперфіналі зіграють одразу 12 кращих європейських збірних за рейтингом Всесвітньої організації пляжного футболу (BSWW). Склад учасників стане відомий пізніше.

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Наступним змаганням сезону буде Кубок європейських чемпіонів з пляжного футболу, який відбудеться у португальському Назаре з 8-го до 13 вересня.

Фото: uaf.ua.