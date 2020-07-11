"Реал" обіграв "Алавес" в чемпіонаті Іспанії з футболу
Укрінформ
Мадридський "Реал" з рахунком 2:0 завдав поразки "Алавесу" у матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.
Перемогу "Реалу" на тимчасовій домашній арені "Альфредо ді Стефано" принесли голи Каріма Бензема, який на 11-й хвилині реалізував пенальті, та Марко Асенсіо (50), повідомляє Укрінформ.
У наступному турі 13 липня "Реал" поїде в гості до "Гранади", яка після виїзної перемоги над "Реал Сосьєдадом" (3:2) піднялася на восьме місце турнірної таблиці Ла Ліги.
"Реал" продовжує лідирувати, набравши 80 очок. "Вершкові" на 4 очки випереджають "Барселону", яка сьогодні на виїзді зіграє з "Вальядолідом".
Фото: realmadrid.com.