Промоутерська компанія Усика оголосила про вечір боксу в Україні

Промоутерська компанія знаменитого українського боксера Олександра Усика Usyk 17 Promotion проведе своє дебют захід.

1 серпня у передмісті Києва відбудеться вечір боксу, повідомляє Usyk 17 Promotion на сторінці в Instagram.

На ринг, зокрема, вийдуть перспективні українські боксери важкої ваги Владислава Сіренко та Олександр Захожий, чемпіон WBC Francophone у середній вазі Андрій Великовский, чемпіон світу серед молоді за версією WBC Петро Іванов. Проведе свій бій і чемпіон Європи Віктор Вихрист.

У розважальній програмі братимуть участь Злата Огневич та Серьога.

Фото: instagram.com/usyk17.promotion.