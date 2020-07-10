Дербі Північного Лондона і загроза "Ювентусу"

Головні футбольні події цього вікенду в Європі.

З півсотні матчів найвищого ґатунку кожного тижня. Подякуємо карантину? Навіть чемпіонат Європи не міг нам стільки дати! Найбільш футбольне літо в історії гри, як не крути. І воно не збирається закінчуватися.

Щойно видихнули від неймовірної розв’язки у фіналі Кубка України, як потрібно готуватися до вікенду. Дуже цікавим виглядає тур в Італії. "Ювентус", "Лаціо" та "Інтер" вийшли на шлях поразок. Туринці мають всі шанси програти знову, адже їм протистоятиме одна з найкращих команд Європи. Нікого ж не дивує така характеристика "Аталанти"?

Дербі Північного Лондона. Як звучить! В реальності ж це дуель восьмої і десятої команд АПЛ. Так низько впали "Тоттенгем" і "Арсенал". Та все одно – це родова ворожнеча. Моурінью проти Артети – це майже так само, як Моурінью проти Гвардіоли. Ідейне протистояння, за яким завжди цікаво спостерігати.

"Ювентус" – "Аталанта"

Прогноз: індивідуальний тотал "Аталанти" більше 1,5 голи. Коефіцієнт: 2,33

Наче "Ювентус" і створив собі достатньо солідну фору у Серії А, але враження від рестарту туринців все одно не найкращі. То невдача у фіналі Кубка Італії, то "вольова" поразка від "Мілана" 2:4, то абстрактні звинувачення у невидовищності.

Натомість "Аталантою" лише захоплюються. І по ділу. Без надто великих трансферів Гасперіні примудрився побудувати команду, яка забиває в середньому по три м’ячі за гру, вийшла до чвертьфіналу ЛЧ і може стати другою у Серії А. Може і про титул помріяти? Але для цього потрібно перемагати туринців і сподіватися на їхніх наступних суперників, далеко не простих, до речі.

Але брати перемогу "Аталанти" все одно якось лячно. Та й якби коефіцієнт був під п’ятірку, а не скромні 3,45. Тож радимо зосередитися на гольових успіхах команди з Бергамо. Матчі, в яких вони забивають менше двох голів, бувають вкрай зрідка. А після "феєричного" перформансу оборони "Юве" в грі проти "Мілана" буде дивно, якщо туринцям вдасться стримати шалену атаку "Аталанти". Адже у Гасперіні загроза регулярно надходить від кожного гравця. До того ж, коефіцієнт від аналітиків Parimatch доволі привабливий.

"Наполі" – "Мілан"

Прогноз: тотал більше 3,5 голів. Коефіцієнт: 2,90

Поєдинок двох популярних команд, якому трохи бракує турнірної інтриги. Обидві вже програли боротьбу за зону ЛЧ, а Ліга Європи від них нікуди не подінеться. А ще це дуель Гаттузо проти "Мілана". Легенда! Під 500 матчів за "россо-нері" у якості гравця, ще півтора сезони у якості тренера.

В "Наполі", до слова, у Дженнаро виходить набагато краще. І навіть поразка від "Аталанти" не збила неаполітанців з переможної стежини. В останніх 11 турах у "Наполі" вже дев’ять звитяг.

"Мілан" після паузи навіть не дивує, а шокує. Перемоги над "Ромою", "Лаціо", "Ювентусом" – це грандіозно. Можливо, варто дати шанс Піолі і наступного сезону?

Передрікати переможця відверто важко – як бачимо, обидві команди на ходу. Тому знову звернемося до голів. І "Наполі", і, особливо, "Мілан" останнім часом забивають багато. Нехай так станеться і в очній зустрічі.

"Вільярреал" – "Реал Сосьєдад"

Прогноз: перемога "Вільярреалу". Коефіцієнт: 2,30

У цьому матчі особливо багато розповідати не станемо. У "Вільярреалу" після рестарту був по суті один невдалий матч з восьми. "Жовта субмарина" проти "Барселони" вийшла змагатися у відкритому футболі. І була жорстоко покарана. Та вже після цього підопічні Кальєхи реабілітувалися, впевнено здолавши "Гетафе". 19 очок у восьми турах – надія на ЛЧ жива, але потрібно перемагати в усіх завершальних матчах.

Наступний суперник – цілком такий, аби взяти три очки. "Реал Сосьєдад" карантинну підготовку провалив. Після паузи команда йде за графіком борця за виживання – 5 очок у семи турах. Отож, передрікаємо перемогу "Вільярреалу", якому вона банально набагато потрібніша. Експерти Parimatch, судячи з кефу, також прогнозують перемогу господарів.

"Тоттенгем" – "Арсенал"

Прогноз: перемога "Арсеналу". Коефіцієнт: 2,80

"Арсенал" приємно дивує. Після двох невдач одразу після рестарту команда додає. Перемога над "Шеффілд Юнайтед" і "Вулвергемптоном" у гостях, нічия з позиції сили проти "Лестера". Довіра до Артети зростає.

На користь "Арсеналу" ще два фактори. По-перше, у "канонірів" буде на дві доби більше для відпочинку. "Тоттенгему" у четвер грав проти "Борнмута", тоді як "Арсенал" вже готувався до дербі. По-друге, тривалу дискваліфікацію отримав Ерік Дайєр. Цей гравець останнім часом перекваліфікувався у центрбеки і став ключовим для Моурінью.