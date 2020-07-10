Чемпіонат світу з мініфутболу у Києві перенесли на 2022 рік

Чемпіонат світу з мініфутболу, який мав відбутися у столиці України 2021 року, перенесено на 2022-й.

Так вирішив виконавчий комітет Міжнародної федерації мініфутболу. Причина - пандемія COVID-19, повідомляє на сторінці Facebook пресслужба Федерації мініфутболу України. Мініфутбольні світу U23 та чемпіонат світу серед жінок, які мали пройти у столиці України 2020-го, попередньо перенесені на 2021 рік. Читайте також: НСК "Олімпійський" відновив роботу Остаточне рішення відносно двох останніх турнірів приймуть нинішньої осені. Фото: facebook.com/ukraineminifootball.