Чемпіонат світу з мініфутболу у Києві перенесли на 2022 рік

Чемпіонат світу з мініфутболу у Києві перенесли на 2022 рік

Укрінформ
Чемпіонат світу з мініфутболу, який мав відбутися у столиці України 2021 року, перенесено на 2022-й.

Так вирішив виконавчий комітет Міжнародної федерації мініфутболу. Причина - пандемія COVID-19, повідомляє на сторінці Facebook пресслужба Федерації мініфутболу України. 

Мініфутбольні світу U23 та чемпіонат світу серед жінок, які мали пройти у столиці України 2020-го, попередньо перенесені на 2021 рік.

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Остаточне рішення відносно двох останніх турнірів приймуть нинішньої осені.

Фото: facebook.com/ukraineminifootball.

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