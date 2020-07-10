Чемпіонат світу з мініфутболу у Києві перенесли на 2022 рік
Укрінформ
Чемпіонат світу з мініфутболу, який мав відбутися у столиці України 2021 року, перенесено на 2022-й.
Так вирішив виконавчий комітет Міжнародної федерації мініфутболу. Причина - пандемія COVID-19, повідомляє на сторінці Facebook пресслужба Федерації мініфутболу України.
Мініфутбольні світу U23 та чемпіонат світу серед жінок, які мали пройти у столиці України 2020-го, попередньо перенесені на 2021 рік.
Остаточне рішення відносно двох останніх турнірів приймуть нинішньої осені.
Фото: facebook.com/ukraineminifootball.