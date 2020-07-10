Ломаченко - Лопес: бій знову перенесено

Відомий промоутер Боб Арум зробив гучну заяву щодо об'єднавчого поєдинку в легкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBC Franchise, WBA Super, WBO українцем Василем Ломаченко та володарем поясу за версією IBF американцем Теофімо Лопесом.

Арум зазначив, що супербій знову відкладений, повідомляє BoxingScene.

"Ми працювали над тим, щоб все пройшло 19 вересня... Однак зараз, ймовірно, ми не зможемо організувати платні трансляції в цю дату. Нині ми працюємо над організацією зустрічі 3 жовтня. В Неваді зростає число тих, хто заразився COVID-19, і ми не можемо планувати подію навіть з обмеженим числом уболівальників. Вірю, в жовтні зможемо зібрати 2-2,5 тис. глядачів", - підкреслив Арум.

Спочатку боксери повинні були зустрітися на рингу навесні, але через пандемію коронавірусу бій перенесли.