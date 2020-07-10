Де дивитися матчі 30 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 30-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться у суботу, 11 липня, поєдинком на київській "Оболонь-Арені".

Стартовий матч туру між ковалівським "Колосом" і луганською "Зорею" о 17.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день на Тернопільському міському стадіоні також зійдуться "Дніпро-1" і "Львів" (19.30; "Уніан-ТБ").

У неділю, 12 липня, зустрінуться "Маріуполь" і донецький "Олімпік" (17.00; "Футбол 1"), чернігівська "Десна" і донецький "Шахтар" (19.30; "Уніан-ТБ"),"Олександрія" та київське "Динамо" (19.30; "Футбол 1").

Матч "Карпати" (Львів) - "Ворскла" (Полтава) не відбудеться.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 75 очок (після 29-ти матчів), "Десна" - 55 (29), "Динамо" - 55 (29), "Зоря" - 54 (29), "Олександрія" - 44 (29), "Колос" - 29 (29);

друга шістка - "Дніпро-1" - 37 (28), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 28 (28), "Олімпік" - 24 (28), "Львів" - 24 (29), "Карпати" - 15 (24).