Левандовський визнаний кращим гравцем сезону німецької Бундесліги

Левандовський визнаний кращим гравцем сезону німецької Бундесліги

Укрінформ
Союз футболістів Німеччини (VDV) підвів підсумки голосування за звання кращого гравця Бундесліги за підсумками сезону.

Перше місце в опитуванні посів нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський, який отримав 40,2 відсотка голосів, інформує Twitter.

31-річний форвард збірної Польщі домігся цього учетверте за кар'єру.

Другим став Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії" (13,9%), замкнув першу трійку півзахисник "Баварії" Джошуа Кімміх (7,2%).

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Кращим новачком ліги визнаний захисник "Баварії" Альфонсо Девіс, а наставник мюнхенців Ханс-Дітер Флік названий кращим тренером сезону.

Фото: Getty Images.

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