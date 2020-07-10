Левандовський визнаний кращим гравцем сезону німецької Бундесліги
Укрінформ
Союз футболістів Німеччини (VDV) підвів підсумки голосування за звання кращого гравця Бундесліги за підсумками сезону.
Перше місце в опитуванні посів нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський, який отримав 40,2 відсотка голосів, інформує Twitter.
31-річний форвард збірної Польщі домігся цього учетверте за кар'єру.
Другим став Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії" (13,9%), замкнув першу трійку півзахисник "Баварії" Джошуа Кімміх (7,2%).
Кращим новачком ліги визнаний захисник "Баварії" Альфонсо Девіс, а наставник мюнхенців Ханс-Дітер Флік названий кращим тренером сезону.
Фото: Getty Images.